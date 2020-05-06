Galatasaray'da Luis Javier Suarez Charris sesleri! Kiralık olarak geliyor
Galatasaray, Premier Lig ekibi Watford'un kapısını Luis Javier Suarez Charris için çalmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, Real Zaragoza'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Watford'da bulunan Luis Javier Suarez Charris'i gündemine almıştı.
Kiralama teklifi yapıldı
Listesinde bulunan 22 yaşındaki Kolombiyalı golcü için Cimbom, disiplinsiz hareketleriyle ön plana çıkan Süper Lig'in son gol kralı Mbaye Diagne'yi teklif etmişti.Watford'un bu sezon İspanya 2. Lig ekibi Zaragoza'ya kiraladığı genç oyuncu için bir de, "Sözleşmesini uzatıp bize kiralayabilirsiniz. Satın alma opsiyonunu da ekleyebiliriz" şeklinde öneri yapılmıştı.