Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı
Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.
Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olurken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira sakatlık yaşadı.
İkinci yarıda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Torreira'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.
Lucas Torreira'nın sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.