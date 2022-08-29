  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı
Spor

Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-29 00:43:00 -
Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da Lucas Torreira sakatlandı.Süper Lig'in dördüncü haftasında Galatasaray, Trabzonspor'a konuk olurken karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Lucas Torreira sakatlık yaşadı.

İkinci yarıda sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Torreira'nın yerine Berkan Kutlu oyuna dahil oldu.

Lucas Torreira'nın sakatlık durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23