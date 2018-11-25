THY- Banjul
0553 313 94 23

Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları

25 Kasım 2018 Pazar 13:14
Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de cuma günü oynanan Atiker Konyaspor maçında 90 dakika süre alan futbolcular, antrenmanı nabız aralığına göre koşuyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladığı idmana pas çalışmasıyla devam etti. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın takip ettiği antrenmana "Uluslararası Make A Wish Vakfı" temsilcileri de konuk oldu.

Antrenmanı, Mehmet Akif Doğan adlı minik bir taraftar da izledi. Tedavisi için Sivas'tan İstanbul'a gelen altı yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu kaleci Fernando Muslera ile tanıştı. Uruguaylı kaleci, birlikte futbol oynadığı minik taraftara imzalı bir formasıyla antrenman ekipmanlarını hediye etti.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 13:14
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Lokomotiv Moskova
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. SÜPERLİG
  6. UEFA Şampiyonlar Ligi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon! 42 kişi gözaltında
    1. Düğmeye basıldı, 6 ilde dev operasyon!..
    2. Edirne'nin kurtuluşunun 96. yıl dönümü..
    3. Kilis'te serbest ticaret bölgesi..
    4. Sinyal kesici kullanan hırsız yakayı..
    5. "Şehir hastanelerinde muayene,..
    6. "Sinyal kesici" ile hırsızlık yaptığı..
    7. Ahmet Hakan: Mansur Yavaş'ın adaylığı..
    8. MHP İl Başkanları ve Belediye..
    9. İstanbul Müftüsü Yılmaz, gençlerle..
    10. Mısır'da tekne battı: 5 ölü, 20 yaralı
    11. Öğretmeni Fuat Oktay'ın nasıl bir..
    12. AB Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi
    13. İşgalci İsrail'in çocuklardan bile ödü..
    14. Rus ve Ukrayna savaş gemileri arasında..
    15. Vali yardımcısına FETÖ gözaltısı
    16. Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı..
    17. İsrail Kudüs Valisi'ni yeniden..
    18. Medipol Başakşehir, Göztepe maçına hazır
    19. Beşiktaş, 7 ismin biletini kesti! İşte..
    20. İlk tropikal meyvemiz 'ejder'..
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?