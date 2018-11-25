Galatasaray'da Lokomotiv Moskova maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci haftasında 28 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirildi.

Süper Lig'de cuma günü oynanan Atiker Konyaspor maçında 90 dakika süre alan futbolcular, antrenmanı nabız aralığına göre koşuyla tamamladı. Diğer oyuncular ise dinamik ısınmayla başladığı idmana pas çalışmasıyla devam etti. Ana bölümde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın takip ettiği antrenmana "Uluslararası Make A Wish Vakfı" temsilcileri de konuk oldu.

Antrenmanı, Mehmet Akif Doğan adlı minik bir taraftar da izledi. Tedavisi için Sivas'tan İstanbul'a gelen altı yaşındaki Mehmet Akif, hayranı olduğu kaleci Fernando Muslera ile tanıştı. Uruguaylı kaleci, birlikte futbol oynadığı minik taraftara imzalı bir formasıyla antrenman ekipmanlarını hediye etti.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.