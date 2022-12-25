Galatasaray'da liderlik maçı öncesi sürpriz karar!

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Yunus Akgün'ün İstanbulspor maçında oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Cuma günü takımla çalışmalara başlayan Yunus Akgün'ün Galatasaray-İstanbulspor maçında yedek soyunacağı belirtildi.

Galatasaray'da Yunus Akgün'ün durumu belli oldu. Bu akşam İstanbulspor'u ağırlayacak ve kazanması durumunda liderlik koltuğuna oturacak Galatasaray'da Yunus Akgün'le ilgili nihai karar verildi.

Akşam'a göre; Sakatlığını atlatan ve cuma günü takımla çalışan Yunus Akgün'ün, Galatasaray-İstanbulspor maçında hamle oyuncusu olarak kullanılacağı kaydedildi. Okan Buruk'un sağ kanatta maça Yunus Akgün'le değil Milot Rashica ile başlayacağı belirtildi.

Galatasaray Yunus Akgün ile geçtiğimiz günlerde 4 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Sarı-Kırmızılılar, ücreti ortalamanın oldukça altında kalan Yunus Akgün'e hatırı sayılır bir iyileştirme yapmıştı.

MUHTEMEL 11

Öte yandan Galatasaray'ın Yunus Akgün'ün yedek soyunacağı maça Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem ve Gomis'ten oluşan ilk 11'le çıkması bekleniyor.