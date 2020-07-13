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Spor

Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 16:57:48 -
Galatasaray'da kurullar, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında toplandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübünde başkan Mustafa Cengiz başkanlığında denetim, sicil ve disiplin kurulu üyelerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, başkan yardımcıları Yusuf Günay ve Kaan Kançal, yönetim kurulu üyeleri Dorukhan Acar, İlber Aydemir, Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün de katıldı.

Organizasyon için salonda bulunamayan yönetim kurulu ve kurul üyeleri, toplantıya dijital ortamdan dahil oldu.

Toplantıda kurul üyeleriyle istişare yapılarak kulübün güncel meseleleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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