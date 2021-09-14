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Spor Galatasaray'da kriz! Çözüm bulunamıyor
Spor

Galatasaray'da kriz! Çözüm bulunamıyor

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, kaçan galibiyete üzülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 09:50:00 -
Galatasaray'da kriz! Çözüm bulunamıyor

Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor deplasmanında da 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp beraberliğe razı olan Galatasaray 'da büyük üzüntü hakim... Sarı-Kırmızılılar'ın özellikle maçların ikinci yarılarında yaşadığı büyük düşüşler dikkatleri çekiyor.

Değişikler eleştiriliyor

Yaşanan kriz, Fatih Terim'e eleştirileri de beraberinde getiriyor. Taraftarlar Terim'i hem oyuncu değişiklikleri hem de takımın fiziki durumuyla ilgili eleştiri yağmuruna tutuyor.

İkinci yarı problemi

Cimbom ikinci yarılarda adeta el frenini çekerken, Sarı-Kırmızılılar'ın resmi maçlarda yediği 12 golün 8'ini de karşılaşmaların ikinci yarılarında kalesinde görmesi dikkatleri çekiyor.

Aslında G.Saray bu durumu geçtiğimiz sezon da yaşamıştı. Cimbom geçen sezon kalesinde 39 gol görürken, bunların 24'ü karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmişti. (Takvim)

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