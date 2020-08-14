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Spor

Galatasaray'da koronavirüs şoku: Testleri pozitif çıktı

Galatasaray'dan yapılan açıklamada iki futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 13:16:00 -
Galatasaray'da koronavirüs şoku: Testleri pozitif çıktı

Galatasaray, iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, testleri pozitif çıkan oyuncularda klinik şikayet olmadığı belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir. Klinik şikayeti olmayan oyuncularımız için izolasyon ve tedavi sürecine başlanmıştır. Konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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