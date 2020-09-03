Galatasaray'da koronavirüs depremi şoku! O futbolcunun testi pozitif çıktı
Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; altyapıda forma giyen bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor ile hazırlık maçı yapan Galatasaray'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) şoku yaşanıyor.
Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre; altyapıda forma giyen bir futbolcunun testi pozitif çıktı.
Sarı kırmızılı ekip açıklamasında; Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş'un ise test sonuçlarının negatif çıktığını belirtti.
Açıklamada ayrıca bu üç futbolcunun koruma amaçlı Hatayspor ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadığı da ifade edildi.
Berabere biten maçta cimbomun golü Arda Turan'dan geldi
Türk Telekom Stadı'nda yapılan hazırlık maçında Hatayspor'un konuk eden Galatasaray rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılıların tek golü 9 yıl sonra Galatasaray'a geri dönen Arda Turan'dan gelirken misafir ekibin golünü ise Gökhan Karadeniz attı.