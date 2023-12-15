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Spor Galatasaray'da korkutan sakatlık
Spor

Galatasaray'da korkutan sakatlık

Yeniakit Publisher
2023-12-15 14:56:00 -
Galatasaray'da korkutan sakatlık

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında kopuk oluştuğunu açıkladı.

Galatasaray, Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir."

 

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Yorumlar

falatasaray sakatlık peşinde sergio da neler var

Galatasaray, sakatlıktan kendini kurtaramıyor. Sergio Oliveira antrenman sırasında bile sakatlanırsa.. maça çıktığında ne olur
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