Galatasaray'da kimler ayrılacak? 12 futbolcunun durumunu açıklandı!

Gazete Yağız Sabuncuoğlu, Galatasaray'da önümüzdeki sezon takımdan ayrılacak isimleri ve teklif alan futbolcuları açıkladı. Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da bazı futbolcuların takımda kalıp kalmayacakları merak ediliyor. İşte düşünülmeyen isimler...

Sabuncuoğlu'nun sözleri şöyle:

"Sallai'ye Premier Lig'den talip var. 30 milyon euronun üzerinde teklif yapmazsanız gelmiyor diyor Galatasaray. Daha önce Brentford istemişti, 30 milyon euro talep edilmişti."

"Sacha Boey'in 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu Galatasaray'a geri adım attırdı."

"Sara'yı istiyorlar ama 40 milyon euro talep ediyor Galatasaray. Avrupa'dan bu paraları verirler mi emin değilim."

"TORREIRA MUTSUZ"

"Torreira Türkiye'de mutlu değil. Özel hayatıyla ilgili sebepler."

"LEMINA KALIR, NOA LANG DÜŞÜNÜLMÜYOR"

"Lemina takımda kalır. Asprilla gider. Noa Lang düşünülmeyen oyunculardan biri."

"Nhaga gelecek isimlere göre kiralanabilir. Yoksa memnunlar Nhaga'dan.

"Sane kendi ayrılmak isterse ayrılır. Yoksa Galatasaray'ın öyle bir düşüncesi yok."

"Osimhen'e 120 milyon Euro civarı teklif gelirse satar Galatasaray. Suudi Arabistan'dan hala isteyenler var."

"ICARDI SICAK BAKMIYOR"

"Galatasaray Icardi'ye, Dursun Özbek'in isteğiyle düşük seviyeli bir kontrat önerecek. Şu anki maaşının yüzde 50'sinden de azını önerecek. Icardi de bu kontrata sıcak bakmıyor. Brezilya'dan buradan kazandığından fazla maaş teklifi aldı. Kararı Icardi verecek."

"Icardi, Torreira, Noa Lang, Asprilla, Boey ve Günay Güvenç ayrılma ihtimali olan isimler."