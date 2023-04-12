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Spor Galatasaray'da Kayserispor hazırlığı
Spor

Galatasaray'da Kayserispor hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-04-12 20:31:00 -
Galatasaray'da Kayserispor hazırlığı

Süper Lig'in 29. haftasında 14 Nisan Cuma günü Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 3 grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla sürdürdüğü antrenmanı savunma ve hücum çalışmasıyla tamamladığı aktarıldı.

Kendisi için hazırlanan özel tedavi programı sonrası Abdülkerim Bardakcı'nın idmanın tamamında takımla beraber çalıştığı ifade edildi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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