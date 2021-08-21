Galatasaray'da kadro sil baştan!

Özellikle geçen sene takımın en etkili isimleri olan Mustafa Muhammed, Arda, Babel, Muslera konusunda bir türlü ikna olmayan kurt hoca Fatih Terim, kadroda revizyona gidecek.

Galatasaray'da, Atakaş Hatayspor maçı hazırlıkları devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda oynanan karşılaşmada bazı isimleri dinlendiren Fatih Terim, bu mücadeleye farklı bir 11’le çıkmayı düşünüyor.

Atakaş Hatayspor maçında yine yaptığı hatalarla bu sene taraftarları şaşırtan alternatifi olmadığı için kalede mecburen Muslera olacak. Sağ bekte Yedlin'in formayı Boey’e devretmesi bekleniyor.

Sol bekte takıma katıldıktan sonra tüm maçlara 11’de başlayan Aanholt görev yapacak. Savunmanın ortasında ise Marcao’nun cezasında Alpaslan - Luyindama ikilisi yer alacak. Orta sahada ise Taylan Antalyalı ve Berkan Kutlu’nun 11'de başlamasına kesin gözle bakılıyor.

Randers maçından farklı olarak Emre Akbaba'nın yerine Cicaldau’nun tekrar formasına kavuşacağı öğrenildi. Kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ile Feghouli’nin şans bulacağı belirtildi. İleri uçta ise geçen sezonun en etkili ismi olan ama bu sene kayıpları oynayan Muhammed’in yerine Diagne’nin görev yapması bekleniyor.