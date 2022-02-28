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Spor Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu!
Spor

Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu!

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Sarı-kırmızılılar eski oyuncusu almak için birçok girişimde bulunmuş ama ezeli rakibi Beşiktaş almıştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 14:40:00 - 2022-02-28 14:40:37
Galatasaray’da kaçan balık büyük oldu!

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Galatasaray maçında gösterdiği performansla dikkat çekti.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı - kırmızılılar, rakibini mağlup ederken Çaykur Rizespor'da Gedson Fernandes'in performansı ön plana çıktı. Portekizli futbolcu, eski takımı Galatasaray'a karşı 1 gol kaydetti ve orta sahada büyük üstünlük kurdu.

Galatasaray'da Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı ikilisi toplamda 84 kez topla buluşurken, Gedson Fernandes 72 kez meşin yuvarlağı ayağına aldı.

Sarı - kırmızılıların iki orta saha oyuncusu toplamda girdikleri 16 ikili mücadelenin 5'inden başarıyla ayrıldı. Gedson ise 28 ikili mücadelenin 18'inde galip gelen isim oldu.

Berkan ve Taylan, toplamda 2 kez top kapma başarısı gösterirken Gedson Fernandes 3 top kaparak bu alanda da üstünlük sağladı.

Öte yandan Gedson Fernandes, 14 sahipsiz top kapma başarısı göstererek Berkan ve Taylan'ın toplamda kaptığı sahipsiz top sayısı olan 9'u geçti.

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