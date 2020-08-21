Galatasaray’da James Rodriguez hareketliliği! Falcao’dan İstanbul’a davet

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da sıcak gelişme yaşandı. Transferde hızını arttıran Galatasaray dünya yıldızını gündeme aldı.

Galatasaray’da James Rodriguez hareketliliği başladı. Real Madrid, James Rodriguez’e Galatasaray ile görüşmesi için yetki belgesi verdi.

Bu gelişme sonrası taraftarları heyecan bastı.

Geçen sezon yoğun çabalar sonrası Radamel Falcao'yu transfer ederek ses getiren sarı-kırmızılı ekip bu kez dünya yıldızı Kolombiyalı James Rodriguez’i radarına aldı.

Galatasaray adına transfer görüşmelerini idari menajer Şükrü Hanedar ve ekibi gerçekleştiriyor.

Real Madrid'in kapısını çalan ve "Maaşının yarısını biz, yarısını siz ödeyin" diyen Şükrü Hanedar'a, İspanyollardan "Öncelikle oyuncuyu ikna edin" cevabı geldi.

Zidane istemiyor

Real Madrid, teknik direktör Zidane'ın istemediği James Rodriguez’e verilen belgede 31 Ağustos'a kadar ikna süreci tanındı. Galatasaray yıldız oyuncunun memnun kalması durumunda Real Madrid’le görüşme gerçekleştirecek.

İstanbul’a davet

James Rodriguez'in Galatasaray'a gelmesi için Radamel Falcao ve eşi de büyük rol üstlendi. Rodriguez ve arkadaşı Shannon De Lima'yı Radamel ve eşi Lorelei Taron ikna edecek.

Radamel Falcao'nun James'i ve eşini İstanbul'a davet etmesi iddiaları sonrası spor camiası gelecek haberlere kilitlendi.