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Spor Galatasaray'da ilk başkan adayı çıktı
Spor

Galatasaray'da ilk başkan adayı çıktı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, kulüpte 19-26 Aralık'ta gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurula hazır olduklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 23:03:00 -
Galatasaray'da ilk başkan adayı çıktı

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yönetim kurulunun seçim kararı aldığını hatırlatarak, "Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray." ifadelerine yer verdi.

Plansız ve baskın seçimlerin Galatasaray'a zarar verdiğini vurgulayan Öztürk, "Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda bin 200 üyemizle bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci aday Burak Elmas

Daha önce Galatasaray'da yöneticilik de yapan iş insanı Burak Elmas, Galatasaray başkan adayı olduğunu resmen duyurdu.

Twitter'dan bir açıklama yapan Elmas, "Galatasaray Yönetim Kurulu 19-26 Aralık 2020 tarihleri için seçim kararı almıştır. Ben ve yol arkadaşlarım Galatasarayımızın birliği ve geleceği için, Galatasaray değerleri çerçevesinde, değişimi sağlamak amacı ile yola çıkıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.

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