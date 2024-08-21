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Spor Galatasaray’da ilk 11’ler belli oldu
Spor

Galatasaray’da ilk 11’ler belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 20:57:00 -
Galatasaray’da ilk 11’ler belli oldu

Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahaya şu kadroyla çıkacak: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Barış Alper, Mertens, Icardi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

YOUNG BOYS: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro

GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi

Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.

İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
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İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

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