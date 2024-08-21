Galatasaray’da ilk 11’ler belli oldu
Galatasaray'ın Young Boys ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılı ekip sahaya şu kadroyla çıkacak: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Barış Alper, Mertens, Icardi.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
YOUNG BOYS: Von Ballmoos, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro
GALATASARAY: Muslera, Jelert, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi
Trendyol Süper Lig'de geçen sezon 102 puan toplayarak rekor kıran sarı-kırmızılı takım, üst üste 2, toplamda da 24. kez şampiyonluğa ulaştı. Galatasaray, ülke puanı gereği şampiyon olmasına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başladı.
İsviçre Süper Ligi'nde geçen sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Young Boys da "Devler Ligi"ne bu turda dahil oldu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İki takım arasındaki rövanş müsabakası 27 Ağustos Salı günü İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunca turu geçen takım adını 36 takımlı yeni formatıyla oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.