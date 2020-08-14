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Spor

Galatasaray'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:59:59 -
Galatasaray'da iki futbolcunun yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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