Galatasaray'da Icardi kararını verdi!

Galatasaray'ın Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve transferiyle en çok ses getiren isimlerin başında gelen Arjantinli yıldız Mauricio Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesine dönmüş tedavisinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gelmişti. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız ismin takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, yıldız ismin yöneticilerle bir görüşme yaptığı öğrenildi.

Galatasaray'ın sezon başında transfer sezonunun bitimine saatler kala kadrosuna kattığı ve transferiyle tüm dünyada büyük bir ses getiren Arjantinli yıldız Mauricio Icardi, geldiği ilk dönemde eleştiri oklarının hedefi olurken, özellikle Süper Lig'de Beşiktaş ve Başakşehir'e karşı oynayan attığı goller ve yükselen performansıyla dikkat çekmişti.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süredir gündemde bulunan Icardi için ayrılık iddiaları da ortaya atılırken, Galatasaray ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan yıldız oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili kararını verdiği ve kararını yönetime ilettiği öğrenildi.

Mauro Icardi Dünya Kupası'na verilen aranın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sakatlık yaşamıştı. Bir süredir tedavisi Arjantin'de devam eden golcü futbolcu bu nedenle Galatasaray'ın Antalya kampına katılamamıştı. Cumartesi gecesi İstanbul'a dönen yıldız futbolcunun tedavisine Sarı-Kırmızılı kulübün tesislerinde devam ediliyor.

Galatasaray’da kiralık forma giyen isimler arasında bulunan Arjantinli kariyerine Galatasaray'da devam etme kararı aldığı öğrenildi. Milliyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda şüphesiz durumu en çok merak edilen isim olan Icardi ile beraber yine kiralık olarak forma giyen Rashica, önümüzdeki sezon da Galatasaray’da devam etme düşüncesinde olduklarını kulüp yetkililerine söyledi.

Icardi'nin durumu ile ilgili yakın zamanda konuşan başkan Dursun Özbek, "Icardi dünya yıldızı, çok önemli, çok değerli bir futbolcu. Ligin bundan sonraki bölümüne de damga vuracak. Galatasaray'ın Icardi'nin bonservisi ile ilgili çalışmaları var ama aynı zamanda bütçeyi de düşünmek zorundayız. Sezon sonuna daha çok var, bugünden bir şey ifade etmek yanlış olur. Sezon sonu bunlar gündeme gelir, teknik ekibin vereceği raporlar ve o günkü finansal yapı da önemli." ifadelerini kullandı.