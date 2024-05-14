Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu. Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti.

Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

TEK HEDEFİ REKOR!

Ligde galibiyet serisini 17 maça çıkaran G.Saray'a son 2 haftada şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Bu hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Rekordan rekora koşan Okan Buruk, hem F.Bahçe hem Konya maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor. Lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.