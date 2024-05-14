  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da hedef yeni rekor!
Spor

Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 07:57:00 -
Galatasaray'da hedef yeni rekor!

Süper Lig'de sezonun en kritik maçında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 1 puan alması dahilinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray, yeni bir rekora daha imza atmak istiyor. Lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.

Şampiyonluk havasına giren Galatasaray'da Karagümrük deplasmanında oyuncu eşleri ve aileleri Olimpiyat Stadı'nda hazır bulundu. Protokol tribünü yanında maçı heyecanla izleyen 100'e yakın A Takım yakını, bir yandan da Fenerbahçe- Kayserispor maçının sonucunu takip etti.

Şampiyonluğunu ilan etmeye çok yaklaşan sarı-kırmızılılarda takım otobüsüne olası kutlamalarda eşlik edecek kameralar ayarlandı, Florya'da güvenlik önlemleri artırıldı. Taraftarın akın edeceği tesislerde hazırlıklar tamamlandı.

TEK HEDEFİ REKOR!

Ligde galibiyet serisini 17 maça çıkaran G.Saray'a son 2 haftada şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Bu hafta F.Bahçe'yi ağırlayacak sarı-kırmızılılarda tek hedef galibiyet. Rekordan rekora koşan Okan Buruk, hem F.Bahçe hem Konya maçlarını kazanarak tarihe geçmek istiyor. Lig tarihinde bir devre boyunca oynadığı tüm maçlarda galip gelen bir takım olmadı ve 17'de 17 yapan Galatasaray seriyi tamamlamaya çok yaklaştı.

Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…
Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…

Spor

Galatasaraylılar mest olacak! Arda Güler’in arkadaşı geliyor! Galatasaray’dan yılın bombası…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bu transfer hamlesi şaşkınlık içerisinde bırakacak! Galatasaray bu işi biterecek bu sefer...
Bu transfer hamlesi şaşkınlık içerisinde bırakacak! Galatasaray bu işi biterecek bu sefer...

Spor

Bu transfer hamlesi şaşkınlık içerisinde bırakacak! Galatasaray bu işi biterecek bu sefer...

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!

Spor

Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı!

Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı
Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

Spor

Galatasaray'da Başkan adaylarının oy renk seçimi belli oldu... Oy verme işlemi bitti, tek tek açıkladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23