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Spor Galatasaray'da hangi futbolcu koronaya yakalandı?
Spor

Galatasaray'da hangi futbolcu koronaya yakalandı?

Galatasaray testi pozitif çıkan futbolcu kim? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Galatasaraylı bir futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki, Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?

Yeniakit Publisher
2021-12-03 09:36:00 -
Galatasaray'da hangi futbolcu koronaya yakalandı?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede ikinci yıla yaklaşıldı. Günlük vakalar ise 20 ile 25 bin seviyelerinde sürüyor. Son olarak Galatasaray forması giyen bir futbolcunun testinin pozitif çıktığı açıklandı. Peki, Galatasaray’da hangi futbolcu korona oldu?

Galatasaray'da hangi futbolcu koronaya yakalandı?

Galatasaray Futbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun tedavi protokolü ve karantina sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada hangi futbolcunun testinin pozitif çıktığı ise belirtilmedi.

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