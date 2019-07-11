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Galatasaray'da (GS) son dakika seçim kararı

Galatasaray'da son dakika kararı. Galatasaray'da seçim yok. Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi. Galatasaray kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün yapıldı.Galatasaray'da seçim yok. Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:12
Galatasaray'da (GS) son dakika seçim kararı

Galatasaray'da seçim yok. Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi. Galatasaray kulübünün mali genel kurulunda yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesine ilişkin yönetimin mahkemeden aldığı mevcut yönetimin devam etmesine ilişkin tedbir kararıyla ilgili duruşma bugün yapıldı.  Galatasaray'da seçim yok. Mahkeme idari ibrasızlıkla ilgili tedbirin devamına karar verdi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu'nda, 23 Mart'ta ibra krizi yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı kulübün mali genel kurulunda Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulu, idari açıdan ibra edilmemişti. Seçim sürecine girmesi beklenen Galatasaray'da mahkemeye giden yönetim kurulu üyeleri Abdürrahim Albayrak ve Yusuf Günay, mevcut yönetimin görevine devam edebilmesi için mahkemeden idari tedbir kararı aldırmıştı. Galatasaray Kulübü'nün avukatları da tedbir kararının kaldırılması için itiraz etmişti. Galatasaray Divan Kurulu üyeleri de haklarında bir takım ithamlara cevap vermek adına Galatasaray Kulübü'nün yanında feri müdahil olarak davaya katılmıştı.  

 

 

 

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:12
  1. Galatasaray'da seçim

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