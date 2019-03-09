Galatasaray’da Göksenin Köksal 2 hafta yok
Galatasaray Doğa Sigorta’nın kaptanı Göksenin Köksal’ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi.09 Mart 2019 Cumartesi 15:24
Galatasaray Doğa Sigorta’nın kaptanı Göksenin Köksal’ın antrenmanda yaşadığı sakatlıktan sonra sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildi. Göksenin’in 2 hafta parkelerden uzak kalacağı açıklandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray’da Göksenin Köksal, antrenmanda sakatlandı. Yapılan kontrollerinin ardından Göksenin’in sağ kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği açıklandı. 28 yaşındaki basketbolcunun yaklaşık iki hafta sürecek rehabilitasyon sürecinin ardından takımla çalışmalara yeniden başlamasının öngörüldüğü ifade edildi.
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