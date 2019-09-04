Galatasaray'da gelenler ve gidenler
Futbolda transfer dönemi 2 Eylül 23.59'da sona erdi. Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Galatasaray'da gerçekleşen transferlerinin tamamını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Galatasaray'a gelen ve giden futbolcular...04 Eylül 2019 Çarşamba 13:11
Futbolda transfer dönemi 2 Eylül 23.59'da sona erdi. Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Galatasaray'da gerçekleşen transferlerinin tamamını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Galatasaray'a gelen ve giden futbolcular...
2019-2020 sezonu transfer dönemi Süper Lig ekipleri için çok hareketli geçti. Transferin en hareketli kulübü ise Galatasaray oldu. Falcao'yu renklerine bağlayan Galatasaray sesini tüm dünyaya duyurdu. İşte, transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve giden futbolcular...
Galatasaray'a gelenler
Jean Michaël Seri
Mario Lemina
Florin Andone
Ryan Babel
Okan Kocuk
Jimmy Durmaz
Steven Nzonzi
Şener Özbayraklı
Taylan Antalyalı
Galatasaray'dan gidenler
Fernando
Mbaye Diagne
Konstantinos Mitroglou
Sinan Gümüş
Birhan Vatansever
Metehan Mertöz
Batuhan Tekin
Ali Yavuz Kol
Recep Gül
Ahmet Sivri
Doğan Can Davas
Mutlu Aksu Doğan
İsmail Cipe
Henry Onyekuru
Semih Kaya
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