Galatasaray'da gelenler ve gidenler

Futbolda transfer dönemi 2 Eylül 23.59'da sona erdi. Transfer döneminin en hareketli kulübü olan Galatasaray'da gerçekleşen transferlerinin tamamını merak ediyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Galatasaray'a gelen ve giden futbolcular...

2019-2020 sezonu transfer dönemi Süper Lig ekipleri için çok hareketli geçti. Transferin en hareketli kulübü ise Galatasaray oldu. Falcao'yu renklerine bağlayan Galatasaray sesini tüm dünyaya duyurdu. İşte, transfer döneminde Galatasaray'a gelen ve giden futbolcular...

Galatasaray'a gelenler

Jean Michaël Seri

Mario Lemina

Florin Andone

Emre Mor

Ryan Babel

Okan Kocuk

Jimmy Durmaz

Steven Nzonzi

Adem Büyük

Şener Özbayraklı

Taylan Antalyalı

Radamel Falcao

Galatasaray'dan gidenler

Fernando

Mbaye Diagne

Konstantinos Mitroglou

Sinan Gümüş

Birhan Vatansever

Metehan Mertöz

Batuhan Tekin

Ali Yavuz Kol

Eren Derdiyok

Recep Gül

Ahmet Sivri

Doğan Can Davas

Mutlu Aksu Doğan

İsmail Cipe

Badou Ndiaye

Henry Onyekuru

Semih Kaya