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Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Son şampiyon Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi Fransa oldu. Carole, Fransız ekibi Strasbourg ile resmi sözleşmeye imza attı.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:51
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni adresi

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in takımda düşünmediği Lionel Carole'un yeni adresi belli oldu. Fransız yıldız ülkesinin takımlarından Strasbourg'la resmi sözleşme imzaladı.

600 BİN EURO GELECEK

Bugün transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor. Galatasaray'ın Carole'un bonservisinden 600 bin Euro gelir elde edeceği öğrenildi.

Yönetim ayrıca Fransız sol beke ödenecek olan 700 bin Euro'luk maaştan da kurtuldu

Lionel Carole'ün Galatasaray ile 1 sene daha sözleşmesi bulunurken, yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için bu futbolcuyu satma kararı almıştı.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:51
  1. Galatasaray
  2. Lionel Carole
  3. Flaş ayrılık
  4. Süper Lig
  5. Fransa

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