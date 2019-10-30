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Yerel

Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10'uncu haftasında cuma günü evinde Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda Falcao takımdan ayrı çalışırken, Belhanda ise idmana katıldı.

2019-10-30 15:18:00 -
Galatasaray'da Falcao takımdan ayrı çalıştı

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda sabah saatlerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra gruplar halinde beşe iki pas oyunu oynadı.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yaptı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray'da Radamel Falcao, takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda ise takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sarı-kırmızılılar, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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