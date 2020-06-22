  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Galatasaray’da Falcao şoku!

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 15:58:27 -
Galatasaray’da Falcao şoku!

Galatasaray, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao’nun sağ arka adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.


Sarı-kırmızılı takımın dün Gaziantep Futbol Kulübü ile 3-3 berabere kaldığı mücadelede bir gole imza atan 34 yaşındaki Falcao’nun, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma tespit edildi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Radamel Falcao’nun, bugün yapılan tetkikleri sonrasında, sağ arka alt adale grubunda birinci derece zorlanma (kısmi kas hasarı ve kanama) tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


Yıldız futbolcu dün oynanan maçın 74. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı