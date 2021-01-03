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Dünya Galatasaray'da Emre Kılınç özür diledi
Dünya

Galatasaray'da Emre Kılınç özür diledi

Süper Lig'de Antalyaspor ile oynanan müsabakada kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç özür mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 10:14:00 -
Galatasaray'da Emre Kılınç özür diledi

Galatasaraylı futbolcu Emre Kılınç, Antalyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

Antalyaspor maçının ikinci yarısında Amilton'a yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre, yayımladığı özür mesajında "Tamamen istemsiz bir şekilde yaptığım hareketten ve kariyerimde gördüğüm ilk kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımı sahada eksik bıraktığım için başta kendilerinden ve teknik ekibimizden, ardından da büyük Galatasaray tarafından özür dilerim. Cezam bittikten sonra şanlı armamız için elimden gelen her şeyi terimin son damlasına kadar yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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