Galatasaray’da dikkat çeken istatistik! Osimhen oynadı Icardi attı

Uzun bir sakatlık sürecinden çıkan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, ligin ilk yarısında attığı 9 golle takımı adına en fazla fileleri havalandıran oyuncu ünvanını aldı.

Icardi'yi altışar golle Victor Osimhen ile Leroy Sane takip etti. Barış Alper Yılmaz 4, Yunus Akgün ve Eren Elmalı üçer, Gabriel Sara ve İlkay Gündoğan ikişer, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez birer kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın bir golünü ise 2. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinde Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

 

- Icardi, 79 dakikada bir gol attı

Mauro Icardi, Süper Lig'de süre aldığı her 79 dakikada 1 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ön çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan Icardi, bu sezon 16 maçta sadece 710 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki santrfor, ortalama 79 dakikada 1 gol atma başarısı gösterdi.

Ligde 12 mücadelede 851 dakika sahada kalarak 6 kez fileleri havalandıran Victor Osimhen, 142 dakikada bir bunu başarırken 11 maçta 734 dakika süre alarak 3 gol atan Eren Elmalı ise 245 dakikada 1 gol buldu.

 

- Kulüp tarihine geçti

Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu rekorunu kırdı.

Galatasaray'daki dördüncü sezonunu geçiren yıldız santrfor, çıktığı 110 resmi müsabakada 70 kez gol sevinci yaşadı. Icardi, Süper Lig'de ise 81 maçta 60 kez fileleri havalandırdı.

Icardi, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi'yi geçerek kulüp tarihinin lig maçlarında en çok gol atan yabancı oyuncusu ünvanını aldı.

Icardi, resmi maçlarda 3 gol daha atması durumunda ise kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak.

 

- Golcüler

