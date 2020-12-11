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Spor Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-12-11 15:24:04 -
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 12. haftayı maç yapmadan geçecek Galatasaray, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile 15 Aralık Salı günü oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 5. tur müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Hedefli dar alan oyunlarıyla devam eden idmanın ana bölümünde dar alanda dayanıklılığa yönelik turnuva usulü çift kale maçlar yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.

Marcelo Saracchi ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde saha çalışmalarına devam ederken, Ryan Babel fizyoterapistler eşliğinde günü tedavi ile geçirdi.

Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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