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Spor Galatasaray’da Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti
Spor

Galatasaray’da Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın defans oyuncusu Demokratik Kongolu Christian Luyindama’nın, sağlık kontrolünden geçtiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:30:00 -
Galatasaray’da Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray’ın Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama ile ilgili internet sitesinden açıklama yapıldı.

Açıklamada, Luyindama’nın, sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, stoper Christian Luyindama’nın, sponsor hastanesi Liv Hospital Ulus’ta sağlık kontrolünden geçtiği duyurularak, ‘Kontrollerde oyuncumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı’ ifadeleri kullanıldı.

Uzun süren sakatlık

Christian Luyindama, Galatasaray'da geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında milli takımda yaşadığı sakatlığın ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

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