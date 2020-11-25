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Spor Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Spor

Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-25 14:11:19 -
Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Kasım Cumartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, genel kuvvet çalışmasıyla başladı.

Ana bölümünde yenilenme programı dahilinde gruplar halinde ayak tenisi oynanan idman, koşu ve soğuma hareketleri ile sona erdi.

Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao'nun tedavisine devam edilirken, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Galatasaray, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürecek.

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