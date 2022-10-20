Galatasaray'da CAS süreci başladı!

Galatasaray’ın merhum Başkanı Mustafa Cengiz tarafından, sözleşmesi bitmeden gönderilen Younes Belhanda ile ilgili CAS gelişmesi yaşandı.

Galatasaray'da Belhanda gelişmesi yaşanıyor. Faslı oyuncu Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

Milliyet'e göre; Belhanda'nın kısmen haklı bulunmasının ardından CAS süreci başladı.

FIFA'nın yolunu tuttu

Sarı-kırmızılılar ile yolların ayrılmasının ardından, Adana Demirspor’a transfer olan Faslı oyuncu, ilk olarak FIFA’nın yolunu tutmuş, mukavelenin bitimine kadar oluşan kazançlarıyla birlikte manevi tazminat talebinde bulunmuştu.

FIFA Belhanda'nın talebini haklı buldu

Yine haberde yer alan bilgiye göre; FIFA, Belhanda’nın taleplerin bir kısmını yerinde buldu, ancak manevi tazminatı kabul etmedi. Oyuncunun sözleşme sonuna kadar olan iki aylık kazancının ödenmesini isteyen kurul, Belhanda’ya kesilen cezaların ise iptaline karar vermişti. Bu kararı CAS’ta temyize götüren Galatasaray, 160 sayfalık bir başvuru dilekçesinin yanında, geniş bir savunma hazırladı. Adana Demirspor da bilgi edinme kapsamında davada yer alacak. Galatasaray’a 2017-2018 sezonunun başında gelen ve 2 lig şampiyonluğu yaşayan Belhanda 131 maçta 22 gol ve 26 asistlik katkı sağladı.

Zeminden şikayet etmişti

Geçen yıl Mart ayında Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak şampiyonluk yolunda büyük yara alan Galatasaray'da maç sonu Younes Belhanda kötü zemin nedeniyle serzenişte bulunmuştu.

Belhanda açıklamasında; "Sahaya çare bulunması lazım. İstediğimiz oyunu bu şekilde oynayamıyoruz. Sosyal medyada ve gazetelerde sahanın ne koşulda olduğunu görüyorsunuz. Sahanın daha iyi olması lazım. Florya'daki antrenman sahamız bile buradaki sahadan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarını tutup burasının düzeltilmesi gerekiyor. Galatasaray yöneticileri bir çözüm bulmalı. Twitter’da, İnstagram’da kendine bakacağına, medyaya bakacağına gel statla ilgilen. Bu sahada biz oynuyoruz, hafta sonu geldiğimizde bize futbol oynamak için iyi şartlar sunmaları gerek.” ifadelerini kullanmıştı.



