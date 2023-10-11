Galatasaray'da büyük deprem! Yıldız oyuncu rest çekti: Kulüp bulmak zorundayım

Galatasaray'ın yıldız stoperi Victor Nelsson, Danimarka Milli Takım kampında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Son dönemde yedek kalmasıyla ilgili konuşan Danimarkalı oyuncu ayrıca yeni sözleşme konusuna da açıklık getirdi.

'MANCHESTER MAÇINDA OYNAMADIĞIM İÇİN KIZGINIM'

"Manchester United maçında oynamadığım için çok kızgındım. Hayal kırıklığına uğramıştım. Son üç maçtır yedek kulübesindeydim. Bu beni çok şaşırttı. Siz dışarıdan görüyorsunuz ama ben içindeyim. En çok şok olan, kızgın olan ve tükenmiş olan benim. Özellikle Manchester United maçında oynamak isterdim ama ilk 11'de değildim. Son milli takım kampından bu yana garip şeyler oldu."

'OYNAMAZSAM BAŞKA BİR ŞEY YAPMAK ZORUNDAYIM'

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"Yeni bir kulüp 'Sizin için oynayabilir miyim?' diyemezsiniz. Biraz daha uzun sürecek ama teknik direktör Okan Buruk'la ve Erden Timur'la bazı görüşmeler yaptım. Tüm saygımla söylüyorum, Galatasaray'da oynamazsam ne yapacağım çok açık. İstanbul'da futbol oynamak için yaşıyorum ve oynamazsam başka bir yer bulmak zorundayım. Bu kesin! Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum."

'SÖZLEŞME UZATMAYACAĞIM'

"Sözleşme görüşmelerim devam etmiyor. Son milli takım kampından sonra sözleşme uzatmayacağımı ilettim. Görüşmeler vardı ve neredeyse anlaşmıştık, ardından biraz daha düşündüm ve sözleşme uzatmayacağımı söyledim. Sözleşmemin bitmesine 3 yıl var ve 1 yıl daha uzatmak istemedim."

NEDEN YEDEK KALDI?

"Bilmiyorum. Bu teknik direktör Okan Buruk ve üst düzey yöneticilere sormanız gereken bir soru. Okan Buruk, takımdan sorumlu. Maçları kazanmak için en iyi oyuncularını yedek kulübesine koyabiliyor."

SEVILLA TRANSFERİ NEDEN OLMADI?

"Sevilla transfer olmam yakındı. Gerçekten katılmak istediğim kulüplerden ilgi ve teklifler olduğu açık bir sır. Diğerlerinin yanı sıra Sevilla. Bu gerçekleşmedi ama bir transferde gerçekleşmesi gereken birçok şey vardır. Ama evet, Galatasaray'ın yeterince iyi bir paket bulamadığını söyleyebilirsiniz. Buna katılırsınız ya da katılmazsınız"

'GALATASARAY'DA MUTLUYUM'

"Uçağa binecek kadar yakın değildim ama rezervasyon yaptırmıştım ve uçakta hamile kız arkadaşım için bir ebe vardı. Ama gerçekleşmedi. Şu anda Galatasaray'dayım ve bundan dolayı mutluyum. Bir süredir yedek kulübesindeydim ve şimdi ilk on bire geri dönmenin yollarını aramak zorundayım"

'YEDEK KALMAKTAN NEFRET EDİYORUM'

"Sinirliyim ve biraz, etkilenmiş demek istemiyorum ama dışarıda oturmaktan nefret ediyorum. Özellikle de United maçında. Bu yüzden bu antrenmana biraz kızgın ve tükenmiş bir şekilde geldim ama iyi anlamda çünkü umarım burada birkaç dakika süre alabilirim."