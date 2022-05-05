  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Galatasaray'da 'bir var bir yok'tu, şimdi kesin gidiyor!
Spor

Galatasaray'da 'bir var bir yok'tu, şimdi kesin gidiyor!

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan ayrılmak istiyor. Mısırlı golcüye Fransa'dan Lens ve Montpellier'in ilgisi var.

Yeniakit Publisher
2022-05-05 09:50:00 -
Galatasaray'da 'bir var bir yok'tu, şimdi kesin gidiyor!

Ligde tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da Mostafa Mohamed takımdan ayrılmak istiyor. Mısırlı golcüye Fransa'dan Lens ve Montpellier'in ilgisi var.

Süper Lig'de 35'inci haftayı 47 puanla 13'üncü sırada tamamlayan Galatasaray'da birçok oyuncu mutsuz. O isimlerin başında Mostafa Mohamed geliyor.

Son haftalarda formasını Gomis'e kaptıran Mısırlı forvet, takımdan ayrılmak istiyor. Mostafa Mohamed, menajerinden kendisine kulüp bulmasını istedi.

Sezon başında Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeyen 24 yaşındaki oyuncu, Fransa ligi'nde gitmek istiyor. Mostafa Mohamed ile Montpellier ve Lens'in ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'da mevcut yönetim, Mısırlı golcüyü 7-8 milyon euro'nun altında bir rakama satmayı düşünmüyor.

4 milyon dolara alındı

Galatasaray, sezon ortasında Mostafa Mohamed'in bonservisini 4 milyon dolar karşılığında Mısır kulübü Zamalek'ten almıştı.

Bu sezon sarı-kırmızılı takımla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Mısırlı forvet 7 gol atarken, 5 de asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay