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Spor

Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Galatasaray'da bir devrin sonuna geliniyor. Sarı kırmızılı yönetim 9 yıldır Galatasaray forması giyen milli futbolcu Selçuk İnan'ın bir yıl daha oynama talebini kabul etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 13:43:00 -
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu ayrılıyor

Galatasaray'da 9 yıldır kadroda bulunan ve kaptanlığa kadar yükselen Selçuk İnan, sarı kırmızılı kulübe veda etmeye hazırlanıyor.

2011-12 sezonundan bu yana sarı kırmızılı forma giyen ve bu süreçte 14 kupa kaldıran takım kaptanı Selçuk İnan ile yollar kesin olarak ayrılıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 35 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat teklif edilmeyecek.

 Sözleşmesinde indirime gitmişti

 Geçen yıl ücretinde büyük bir indirime giderek, yıllık 4 milyon TL'ye 1 sezonluk sözleşme imzalayan   Selçuk'un bir sezon daha Galatasaray'da kalma arzusuna olumlu yanıt verilmeyecek ve hizmetlerinden   ötürü kendisine teşekkür edilecek.

 Süper Lig'in yeni takımı talip oldu

 Bu sezon forma giydiği 13 resmi maçta asist ya da golü bulunmayan Selçuk İnan, futbol hayatına devam etme kararı alırsa, yoluna başka bir kulüpte devam edecek. Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Hatayspor'un başkanı Nihat Tazearslan, hemşehrileri olan Selçuk İnan'la bir transfer görüşmesi yaparak tekliflerini ilettiklerini ve kendisinden cevap beklediklerini açıklamıştı.

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Yorumlar

sukru

Git bir anadolu takımına,gelecek sezon gs,ya güzel bir üçle fatihin aklı başına gelsin.
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