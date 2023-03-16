Galatasaray'da bir bu eksikti! Mertens için şaşırtan istek...

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, eşinin sezon sonunda futbolu bırakmasını istiyor. 35 yaşındaki oyuncu kararını sezon sonunda verecek.

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Dries Mertens ile 1 yıllık anlaşma daha yapılmak isteniyor.

Sarı-kırmızılılarda kalmaya sıcak bakan Belçikalı yıldız için hiç beklenmedik bir istek geldi.

Deneyimli futbolcunun hayat arkadaşı olan Kat Kerkhofs, 35 yaşındaki ismin emekli olmasını istiyor.

22 maç 6 gol 3 asist

Napoli'deki evini özleyen Kerkhofs'un, eşine de bu anlamda baskı yaptığı gelen haberler arasında.

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Bu sezon 22 maçta 6 gol 3 asist yapan Mertens, kararını sezon sonunda verecek.