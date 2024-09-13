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Spor Galatasaray'da bir ayrılık daha!
Spor

Galatasaray'da bir ayrılık daha!

Yeniakit Publisher
2024-09-13 17:23:00 -
Galatasaray'da bir ayrılık daha!

alatasaray'da ayrılıklar transferin son gününde devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın genç sağ beki Ali Turap Bülbül, Ümraniyespor'a kiralandı.

Transferin son gününde kadrosundaki eksik bölgelere takviye yapmak için yoğun uğraş veren Galatasaray'da bir yandan da ayrılıklar gerçekleşmeye devam ediyor.

Sarı-kırmızılı takım, 19 yaşındaki sağ beki Ali Turap Bülbül, Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiraladı.

GALATASARAY DUYURDU!

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ali Turap Bülbül’ün 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

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Yorumlar

GS 23

A.Turab GS in evladıdır, biryerlerde sürekli oynaması lazım ki,gelsin GS.da yerini alsın.
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