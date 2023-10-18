Galatasaray'da bir ayrılık bir transfer! Taraftar bu isme ne diyecek?

Galatasaray yaz transfer sezonunda forvet hattına önemli takviyeler yaptı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin yanı sıra Brendford'tan 500 bin Euro karşılığında Halil Dervişoğlu kadroya katıldı. Aslan, Al Nasr'dan Cedric Bakambu'yu da transfer ederek hücum hattını zenginleştirdi.

BİR TÜRLÜ DİKİŞ TUTTURAMADI



Sarı-Kırmızılılar'ın yaz transfer sezonunda büyük umutlarla transfer ettiği Cedric Bakambu bir türlü istenilen form grafiğini yakalayamadı. Bursaspor kariyerinde 40 maçta 21 kez fileleri havalandıran ve sonrasında Villarreal'e transfer olan Bakambu, Galatasaray'da bir türlü dikiş tutturamadı.

İTALYANLAR AYRILIĞI YAZDI



İtalyan medyasından Tuttomercato'nun haberine göre; Türkiye'ye gelmek için can atan Villarreal'in eski forveti Cedric Bakambu ocak ayında Galatasaray'dan ayrılmayı planlıyor. Kongolu yıldızın menajerine talimat verdiği ve arayışlara başladığı öğrenildi.

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8 MAÇTA GOLÜ YOK



Bakambu, şu ana kadar sadece 8 maçta (4'ü Süper Lig, 4'ü Şampiyonlar Ligi elemelerinde) toplam 227 dakika sahada kaldı. 32 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı sürede skor katkısı yapamadı. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

HEDEFTEKİ İSİM KADEWERE

Galatasaray'ın ise Bakumbu'nun olası ayrılığı ihtimaline karşı bir süredir oyuncu arayışlarında olduğu ortaya çıktı. Sezon başında Bakambu ile birlikte Lyon forması giyen Tino Kadewere menajerler aracılığıyla Galatasaray'a teklif edilmişti. Cimbom, Bakambu'yu tercih etti.

SEZON SONU BOŞA ÇIKIYOR

Sarı-Kırmızılılar'da Bakambu'nun olası ayrılığı sonrası gündeme gelecek ilk isim Kadewere. 2020 yılından beri Fransız ekibi Lyon'da forma giyen 27 yaşındaki Zimbabveli golcü Kadewere'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Tecrübeli golcü, Lyon dışında Le Havre, Mallorca ve Djurgardens gibi takımların formasını giydi. Zimbabve Milli Takımı'nda 19 kez forma giyen yıldız oyuncu 3 kez de fileleri havalandırdı.