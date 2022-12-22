Galatasaray'da beklenmedik ayrılık!

Galatasaray'da Haris Seferovic dönemi kesin olarak sona eriyor. Bu akşam kupada oynanacak maça bile ilk 11'de başlayamayan tecrübeli golcü de vedalaşma kararı aldı. Haris Seferovic devre arasında Benfica'ya geri dönecek.

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği Haris Seferovic'te büyük hayal kırıklığı yaşadı. Yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında iyi bir görüntü veren ancak ligde beklentileri karşılayamayan Haris Seferovic, ocak ayında Galatasaray'dan ayrılıyor.

Galatasaray'ın bir süre önce planları arasından çıkardığı Haris Seferovic de ayrılık yönünde karar aldı. Son olarak Galatasaray'ın bu akşam kupada oynanacak Ankara Keçiörengücü maçında da sahada ilk 11'de çıkmayacağını öğrenen Haris Seferovic köprüleri attı.

Akşam'a göre; Haris Seferovic kendisine takım bulması için menajerine talimat verdi. Devre arasında Benfica'ya dönecek olan deneyimli golcü, ara transfer dönemi bitmeden yeni takımıyla sözleşme imzalamak istiyor.