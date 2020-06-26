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Spor

Galatasaray'da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 23:07:52 -
Galatasaray'da basketbol şubesi genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile yollar ayrıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, basketbol şubesinin genel menajeri Ömer Yalçınkaya ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Basketbol Şube Genel Menajeri Sayın Ömer Yalçınkaya'nın görevi karşılıklı anlaşma suretiyle sona ermiştir. Kendisine bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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