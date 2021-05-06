Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman?
Galatasaray'da seçim hangi gün? 29 Mayıs'ta yapılması planlanan başkanlık seçimi tam kapanma sebebiyle ertelendi. Sarı-kırmızılı camia seçimin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan açıklama geldi. Peki, seçim ne zaman?
Galatasaray’da 29 Mayıs’ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimi tam kapanma sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi. Camia seçimin ne zaman yapılacağını merak etmeye başladı. Konu hakkında açıklama geldi. Peki, Galatasaray seçimi ne zaman?
Galatasaray'da başkanlık seçimi ne zaman?
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak sosyal medya hesabından, “Camiamız hiç merak etmesin, kulübümüz olağan seçimi en geç haziran ayı içerisinde yapılacaktır” paylaşımında bulundu.