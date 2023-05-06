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Spor Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı
Spor

Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 16:12:00 -
Galatasaray'da Başakşehir hazırlığı

Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında 8 Mayıs Pazartesi günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Antrenman öncesinde Belçikalı futbolcu Dries Mertens'in doğum günü kutlandı.

Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

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