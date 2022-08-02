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Spor Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
Spor

Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşmayla feshedildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 15:33:00 -
Galatasaray'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Galatasaray'da futbolcu Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi.

Aytaç Kara, geride kalan 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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