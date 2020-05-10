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Spor

Galatasaray'da ayrılık! Golcü oyuncunun yeni adresi İskoçya

İngiliz medyasında yer alan habere göre Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone'nin İskoç takımlarından Celtic veya Rangers'e transfer olabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 01:40:00 - 2020-05-10 01:43:08
Galatasaray'da ayrılık! Golcü oyuncunun yeni adresi İskoçya

Koronavirüs salgınına rağmen gelecek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.

Yeni adresi İskoçya

İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle fazla forma giyemeyen Andone için İskoç devleri Rangers ve Celtic devreye girdi.

Haberde; Brighton'ın gelecek sezon da Rumen golcüyü kadroda düşünmediği ve İskoç kulüplerinin teklifini değerlendireceği belirtildi.

Florin Andone bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 2 gol attı.

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