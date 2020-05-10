Galatasaray'da ayrılık! Golcü oyuncunun yeni adresi İskoçya
İngiliz medyasında yer alan habere göre Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone'nin İskoç takımlarından Celtic veya Rangers'e transfer olabileceğini belirtti.
Koronavirüs salgınına rağmen gelecek için çalışmalara başlayan Galatasaray'da ilk ayrılık belli oldu.
Yeni adresi İskoçya
İngiliz basınında yer alan habere göre; Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle fazla forma giyemeyen Andone için İskoç devleri Rangers ve Celtic devreye girdi.
Haberde; Brighton'ın gelecek sezon da Rumen golcüyü kadroda düşünmediği ve İskoç kulüplerinin teklifini değerlendireceği belirtildi.
Florin Andone bu sezon Galatasaray'da 11 maçta oynadı ve 2 gol attı.