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Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim fişini çekti

Brezilyalı stoper Maicon devre arasında Galatasaray'dan ayrılıyor.

16 Kasım 2018 Cuma 14:15
Galatasaray'da ayrılık! Fatih Terim fişini çekti

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon ile devre arasında yolların ayrılmasını istedi.

2 birden stoper alınabilir!

Maicon'dan istediği verimi bir türlü alamayan Fatih Terim 30 yaşındaki oyuncudan ümidini kesti. Ozan Kabak'ın yaptığı hatalar, Serdar Aziz'in sürekli sakatlanması, Ahmet Çalık'ın ise beklentilerin altında kalması Terim'in sabrını taşırdı. Yönetime mutlaka bir stoper alınması için talimat veren Terim, şartlar uygun olursa bu bölgeye 2. bir transferin de yapılabileceğini iletti.

Sezon başında Al Hilal'e transferi evrakların yetişmemesi sebebiyle iptal olan Maicon için tekrardan Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturulacak. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise Brezilyalı oyuncuyu kiralık göndererek maaşından kurtulmanın formülleri aranacak.

 

Haber Tarihi: 16 Kasım 2018 Cuma 14:15
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