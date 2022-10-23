Galatasaray'da Alanya maçı öncesi bomba gelişme!

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ligdeki son 2 maçından 1 puan alan ve çıkışa geçmek isteyen sarı - kırmızılılarda maç öncesinde kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Takımda yaşça büyük tecrübeli isimlerin arkadaşlarını bir araya getirerek topluca görüştüğü ve yapılan hataların telafi edilmesi gerektiğinin konuşulduğu öğrenildi.

Süper Lig'de 17 puanla 7. sırada yer alan ve son 2 maçından sadece 1 puan çıkarabilen Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'a karşı alınan 7-0'lık galibiyetle moral bulmuştu. Oynadığı futbolla kamuoyunda eleştirilen sarı - kırmızılılarda ise sıcak gelişmeler yaşandı.

TAKIMIN 'TECRÜBELİ İSİMLERİ' HAREKETE GEÇTİ

Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak olan Galatasaray'da takımın tecrübeli isimleri harekete geçti.

Takvim'in haberine göre takımın yaşça büyük isimlerinin arkadaşlarını bir araya getirdi ve Florya'da büyük bir kenetlenme yaşandı.

Haberde tüm takımın önceki gün Bafetimbi Gomis, Fernando Muslera ve Dries Mertens'in organize ettiği yemekte bir araya geldiği belirtildi.

Dün ise yapılan son idmandan sonra futbolcuların kendi arasında bir toplantı gerçekleştirdiği ifade edildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un bilgisi dahilinde gerçekleştirilen toplantıda Kayseri maçında yapılan hataların tartışıldığı ve Alanya karşılaşmasının konuşulduğu belirlendi. Futbolcuların ayrıca galibiyet yemini ettiği de gelen bilgiler arasında.