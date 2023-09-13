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Spor Galatasaray'da 3 yıllık maceranın sonu: Yeni takımı belli oldu
Spor

Galatasaray'da 3 yıllık maceranın sonu: Yeni takımı belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-13 15:48:00 - 2023-09-13 15:48:28
Galatasaray'da 3 yıllık maceranın sonu: Yeni takımı belli oldu

Galatasaray 3 yıl önce kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesini feshetti. 27 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Galatasaray 3 yıl önce kadrosuna kattığı futbolcunun sözleşmesini feshetti. 27 yaşındaki futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı. Galatasaray 2020 yılında transfer ettiği deneyimli futbolcuyla vedalaştı.

OĞULCAN ÇAĞLAYAN'IN SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Galatasaray, 2020-21 sezonunda Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın sözleşmesini karşılıklı feshetti.

YENİ TAKIMI GAZİANTEP FK OLUYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Oğulcan Çağlayan'ın Gaziantep FK ile anlaştığı bildirildi. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, Oğulcan Çağlayan ile anlaştıklarını ve oyuncunun bugün öğleden sonra şehre geleceğini bildirdi.

27 yaşındaki Oğulcan Çağlayan'ın Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme yapacağı kaydedildi.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Rizespor'a 1.15 milyon Euro ödemişti.

Tecrübeli futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 29 maçta boy gösterdi ve 4 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.

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