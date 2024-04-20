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Spor Galatasaray’a yeşil ışık deyip yalan söylediler! Seçim değerlendirmesi: Kişiler hakkında resmen devler devreye girdi
Spor

Galatasaray’a yeşil ışık deyip yalan söylediler! Seçim değerlendirmesi: Kişiler hakkında resmen devler devreye girdi

Yeniakit Publisher
2024-04-20 16:04:00 - 2024-04-20 16:05:57
Galatasaray’a yeşil ışık deyip yalan söylediler! Seçim değerlendirmesi: Kişiler hakkında resmen devler devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u mağlup ederek şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da önümüzdeki sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper takviyesi için kolları sıvayan sarı-kırmızılılara transferde kötü bir haber geldi. Galatasaray, yıldız futbolcunun transferi için devlerle yarışacak. detaylar merak edildi. İşte detaylar....

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Corendon Alanyaspor'a konuk oldu..

Cimbom rakibini 4-0 mağlup etmeyi başardı..

Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz (2), Hakim Ziyech, Mauro Icardi kaydetti..
Kritik deplasmandan kayıpsız dönen Okan Buruk'un öğrencileri şampiyonluk yarışını sürdürdü..
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında evinde Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek..
Öte yandan gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündemdeki genç oyuncunun transferinden kötü bir haber geldi..
Sarı-kırmızılılar, Çekya ekibi Sparta Prag'da oynayan defans oyuncusu Martin Vitik'i listesine almıştı..
Takvim'in haberine göre Çek stoper için hamle yapmayı planlayan Cimbom'a 21 yaşındaki futbolcunun transferinde dişli rakipler çıktı..
Vitik'e İtalya Serie A Ligi'nden Milan'ın yanı sıra Premier Lig ekibi Chelsea'nin de yakından ilgi gösterdiği öğrenildi..
Martin Vitik, hava hakimiyeti ve başarılı hamleleriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başardı..
Genç oyuncunun Sparta Prag ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam ediyor..
Oynadığı futbolla gelecek vadeden Vitik'e güncel verilere göre; 9 milyon Euro değer biçiliyor..
Sparta Prag altyapısından yetişen 2003 doğumlu defans oyuncusu, başarılı futboluyla Çekya'da çokça konuşuluyor..
Vitik için sarı-kırmızılı yetkililerin gelecek sezon bir hamle yapması bekleniyor..
1.93 boyundaki stoper sağ ayağını kullanıyor..

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