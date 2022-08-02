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Spor Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber!
Spor

Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber!

Galatasaray Kulübü, sağ arka alt adalesinde ağrı hisseden yeni transferi Leo Dubois'da 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 21:34:00 -
Galatasaray'a yeni transferinden kötü haber!

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Avusturya'da gerçekleştirilen kampımızın son gününde oynanan Fiorentina karşılaşmasında sağ arka alt adalesinde ağrı hissederek oyunu terk eden oyuncumuz Leo Dubois'nın sponsorumuz Bahçelievler Medical Park Hastanesi'nde bugün yapılan MR incelemesinde 2. derece zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir." denildi.

27 yaşındaki Fransız sağ bekin tedavisine başlandığı aktarıldı.

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