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Spor Galatasaray'a yeni stadyum sponsoru
Spor

Galatasaray'a yeni stadyum sponsoru

Galatasaray, stadyum için yeni isim sponsorunu buldu.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:47:00 -
Galatasaray'a yeni stadyum sponsoru

Galatasaray, stadyum için yeni isim sponsorunu buldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Timur Şehircilik Planlama A.Ş. ile 10 yıllığına (5 yılı opsiyonlu) 725 milyon liralık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir.

Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur. "

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